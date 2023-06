Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Hildesheim (ots)

Nordstemmen (tko) In der Zeit von Donnerstag, 29.06.2023, 11.00 Uhr, bis Freitag, 30.06.2023, 12.00 Uhr, kam es in der Lise-Meitner-Straße 7 zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr im o. a. Zeitraum gegen die Grundstücksmauer der dort ansässigen Firma und beschädigte diese. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 3500 Euro zu kümmern, setzte der Fahrzeugführer seine Fahrt fort. Zeugen, die Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/9850 in Verbindung zu setzen.

