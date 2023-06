Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Auto kollidiert mit Baum - Fahrer bleibt unverletzt

Hildesheim (ots)

BOCKENEM/WÖLLERSHEIM (bef). Am Morgen des 30.06.2023 ist es in auf der K317 in der Ortschaft Wöllersheim zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Nach aktuellem Kenntnisstand befuhr ein 40-jähriger Autofahrer aus Einbeck die K317, als er kurz vor dem Ortsausgang in Richtung Bodenburg auf regennasser Fahrbahn vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und rechtsseitig der Straße gegen einen Baum prallte.

Der Autofahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt, an seinem Fahrzeug entstand allerdings erheblicher Sachschaden. Aufgrund der Beschädigungen musste dieses abgeschleppt werden, im Rahmen der Bergungsarbeiten wurde die K317 zeitweise in Fahrtrichtung Bodenburg gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell