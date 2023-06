POL-HI: Warnmeldung! Polizei rät zur Wachsamkeit

Hildesheim (ots) - BOCKENEM (lud) Am 29.06.2023, in der Zeit von 13:45 Uhr bis 20:10 Uhr, kam es auf dem Mitarbeiterparkplatz der Fa. Meteor in der Karl-Heinz-Bädje-Straße in 31167 Bockenem zu einer Verkehrsunfallflucht. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Opel Corsa am Heckbereich und entfernte sich daraufhin von der Unfallörtlichkeit, ohne sich ...

