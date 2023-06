Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Suche mit Polizeihubschrauber in Algermissen

Hildesheim (ots)

(jul) Die Suche nach einer vermisst gemeldeten Frau aus dem Bereich Algermissen hielt die Polizei Sarstedt in den Abendstunden des 29.06.2023 in Trab. In der Feldmark unternahm sie mit zwei Hunden einen Rundgang und wurde ungefähr zwei Stunden später durch einen Angehörigen als vermisst gemeldet. Die beiden Hunde sind in der Feldmark angeleint vorgefunden worden, wonach man nun eine hilflose Lage der Gesuchten befürchtete. Ein angeforderter Polizeihubschrauber unterstütze die Funkwagen am Boden und konnte nach einer Absuche die Frau im dichten Kornfeld liegend vorfinden. Auf Grund eines bestehenden Krankheitsfalls wurde die einst Vermisste in ein Hildesheimer Krankenhaus gebracht.

