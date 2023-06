Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

BOCKENEM (lud)

Am 29.06.2023, in der Zeit von 13:45 Uhr bis 20:10 Uhr, kam es auf dem Mitarbeiterparkplatz der Fa. Meteor in der Karl-Heinz-Bädje-Straße in 31167 Bockenem zu einer Verkehrsunfallflucht. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Opel Corsa am Heckbereich und entfernte sich daraufhin von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden von ca. 2000 Euro zu kümmern. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher oder das verursachende Fahrzeug geben können, werden gebeten, die Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/9010 zu kontaktieren.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell