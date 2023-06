Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg, Weststadt: Diebstahl aus Taxi - Zeugenaufruf

Heidelberg (ots)

Am Sonntagmorgen, in der Zeit von 00:30 Uhr bis 00:45 Uhr kam es im Bereich des Willy-Brandt-Platz, am dortigen Taxi-Halteplatz zu einem Diebstahl zum Nachteil eines Taxi-Fahrers. Dieser stand am Halteplatz und stand mit dem Rücken zum Fahrzeug.

Ein bislang unbekannter Täter begab sich auf die Beifahrerseite und öffnete die unverschlossene Tür. Er duckte sich in das Fahrzeuginnere und entwendete die Fahrergeldbörse mit mehreren tausend Euro, das Handy des Taxifahrers und zwei Schachteln Zigaretten. Danach begab er sich mit einem weiteren unbekannten Mann in den Hauptbahnhof. Diesen verließ er kurze Zeit später wieder in Richtung Lessingstraße, danach verliert sich die Spur.

Der Taxi-Fahrer bemerkte den Diebstahl erst ca. eine Stunde später und verständigte hierauf die Polizei. Während der Anzeigenaufnahme stellte sich der gesamte Sachverhalt dar.

Der Mann, der die Gegenstände entwendet hat, war mit einer hellen Hose und einem dunklen Oberteil bekleidet.

Seine Begleitung, welche nach der Tat im Hauptbahnhof verschwand, war bekleidet mit einem hellen Oberteil, dunkle kurze Hose, trug eine dunkle Kappe und führte einen schwarzen Rucksack mit sich.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Angaben zu der Tat oder dem Täter machen können, werden gebeten, sich unter Tel.: 06221-18570 beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte zu melden.

