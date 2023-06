POL-MA: Mannheim: Mit Monowheel im öffentlichen Straßenverkehr teilgenommen

Heidelberg (ots) - Am Sonntag, zwischen 01 Uhr und 04 Uhr suchte ein bisher unbekannter Täter ein Restaurant in der Haspelgasse auf. Um in das geschlossene Restaurant zu gelangen, schlug der Unbekannte die Holztür ein und verschaffte sich so Zutritt. Im Inneren des Lokals entwendete der Täter einen Bargeldbetrag in unbekannter Höhe, zwei Mobiltelefone, ein iPad ...

