Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Gaiberg/Rhein-Neckar-Kreis: BMW-Fahrer verursacht Unfall und flüchtet - Videoaufzeichnung und Zeugen entlarven Unfallverursacher

Gaiberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntagmittag, gegen 12:15 Uhr beschädigte ein 61-jähriger BMW-Fahrer einen auf einem Parkplatz geparkten Opel und flüchtete im Anschluss von der Unfallstelle. Zugetragen hatte sich der Unfall auf einem Parkplatz in der Straße In den Weinäckern. Demzufolge kollidierte der BMW beim rückwärtigen Ausparken mit dem Opel und hinterließ einen Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Doch anstatt den Unfall zu melden, entfernten sich der BMW-Fahrer sowie seine Beifahrerin von der Örtlichkeit. Durch zwei aufmerksame Zeugen konnte das Unfallgeschehen beobachtet werden. Außerdem zeichnete eine Videokamera den Unfall auf, wodurch der BMW sowie der Fahrer ausfindig gemacht werden konnten. Der 61-Jährige muss sich nun wegen Verkehrsunfallflucht verantworten.

