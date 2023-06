Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Betrunkener Autofahrer verursacht Sachschaden im fünfstelligen Bereich

Mannheim (ots)

Mit 1,68 Promille verursachte ein 55-jähriger Ford-Fahrer am Sonntagmorgen, gegen 03:45 Uhr auf der BAB 6 einen gesamten Sachschaden von rund 19.000 Euro. Nachdem der 55-Jährige zwischen dem Autobahnkreuz Viernheim und Autobahnkreuz Mannheim eine Schutzplanke am rechten Fahrbahnrand streifte, fuhr der Mann im Anschluss auf den Parkplatz "Linsenbühl" ab und prallte hier frontal in das Heck eines geparkten Lkw. Anschließend flüchtete der 55-Jährige von der Unfallstelle. Durch die hinzugezogenen Beamten der Autobahnpolizei konnte der 55-Jährige kurz darauf in einem Grünstreifen des Ausfahrtsbereichs am Parkplatz festgestellt werden. Da sich der 55-Jährige durch den Unfall leichte Verletzungen zuzog, wurde er durch einen Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert. Durch die Beamten konnte außerdem ein deutlicher Alkoholgeruch festgestellt werden, weshalb ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Der Mann war mit 1,68 Promille stark alkoholisiert. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Das Fahrzeug sowie der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Der 55-Jährige hat neben führerscheinrechtlichen Konsequenzen auch mit einer Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung unter Alkoholeinfluss zu rechnen.

