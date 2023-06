Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heiligkreuzsteinach, Rhein-Neckar-Kreis: Motorradsturz glimpflich verlaufen

Heiligkreuzsteinach, Rhein-Neckar-Kreis: (ots)

Am Sonntag Morgen war ein Motorradfahrer gegen 10:00 Uhr aus Steinach kommend in Richtung Heiligkreuzsteinach unterwegs. Aus bisher unbekannter Ursache kam er ohne Fremdbeteiligung von der Straße ab und stieß mit seinem Motorrad gegen den Bordstein. Hierdurch stürzte der Mann in die angrenzende Böschung und zog sich an der Brust und am Rücken Verletzungen zu. Eine Lebensgefahr konnte zum Glück ausgeschlossen werden. Er wurde aber zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht.

