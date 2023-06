POL-MA: Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Steinböcke auf Abwegen

Mannheim (ots) - Zu einem Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Radfahrer kam es am Samstagabend gegen 18.15 Uhr an der Kreuzung Rheingoldstraße/Neckarauer Waldweg. Hier missachtete ein 70-jähriger Radfahrer, der den Gehweg des Neckarauer Waldwegs in Richtung Rheingoldstraße befuhr, offenbar das für ihn geltende Rotlicht der dortigen Ampel. In der Folge ...

mehr