Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim - Radfahrer bei Unfall mit Straßenbahn schwer verletzt

Mannheim (ots)

Zu einem Unfall zwischen einer Straßenbahn und einem Radfahrer kam es am Samstagabend gegen 18.15 Uhr an der Kreuzung Rheingoldstraße/Neckarauer Waldweg. Hier missachtete ein 70-jähriger Radfahrer, der den Gehweg des Neckarauer Waldwegs in Richtung Rheingoldstraße befuhr, offenbar das für ihn geltende Rotlicht der dortigen Ampel. In der Folge stieß er mit der die Rheingoldstraße in Richtung des Neckarauer Ortskerns befahrenden Straßenbahn zusammen. Der Straßenbahnführer leitete noch eine Gefahrenbremsung ein, konnte den Zusammenprall jedoch nicht mehr verhindern. Der Radfahrer, der zum Unfallzeitpunkt keinen Helm trug, stieß mit dem Kopf gegen die Frontscheibe der Bahn und wurde lebensgefährlich verletzt. Er musste in einem Mannheimer Krankenhaus notoperiert werden. Der Verkehrsdienst Heidelberg übernahm die Ermittlungen zur Unfallursache. Der Straßenbahnverkehr war während der Unfallaufnahme eingeschränkt.

