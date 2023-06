Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rauenberg/Rhein-Neckar-kreis: Pkw-Vollbrand auf Gelände eines Schnellrestaurant - PM 2

Rauenberg (ots)

Am Samstagnacht, gegen 23.30 Uhr, suchte eine 35-jährige Mercedes Vito Fahrerin zusammen mit ihren 12- und 14-jährigen Kindern den Drive INN Schalter eine in Rauenberg befindlichen Schnellrestaurant auf. Hier bemerkt die 35-Jährige, dass unter ihrem Fahrzeug Rauch aufstieg. Die 35-Jährige parkte ihren Pkw unvermittelt in einer abgesetzten Parkbucht, um nach der Ursache zu sehen. Nachdem sie das Fahrzeug verlassen hatten konnte sie bereits lodernde Flammen unter dem Pkw feststellen. Die Fahrzeugführerin konnte ihre beiden Kinder und sich unverletzt aus dem Gefahrenbereich bringen. Der Brand griff unmittelbar danach auf das komplette Fahrzeug über und setzte dieses in Vollbrand. Durch die Freiwillige Feuerwehr Rauenberg konnte dieser schnell unter Kontrolle gebracht, gelöscht und schlimmeres verhindert werden. Am Pkw entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 50 000,- Euro. Durch die Hitze- und Rußentwicklung wurden Gebäudeteile des Schnellrestaurants in Mitleidenschaft gezogen bzw. verunreinigt. Hier wird der Schaden mit ca. 20 000,- Euro beziffert. Als Brandursache wird von einem technischen Defekt ausgegangen.

