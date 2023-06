POL-MA: Sinsheim/Hammerau: Radfahrer nach Sturz schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz PM 1

Mannheim (ots) - Wie bereits berichtet, kam es gegen 01 Uhr zu einem Brand in der Richard-Lenel-Straße in einem Reihenhaus. Die Löscharbeiten wurden mittlerweile beendet. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 80.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist weiterhin unklar und bedarf weiterer Ermittlungen. Eine Bewohnerin des Hauses kam mit einer Rauchgasintoxikation in ein Mannheimer Krankenhaus. Rückfragen bitte an: ...

