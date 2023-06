POL-NB: Tatverdächtiger nach Diebstahl eines Wohnanhängers gestoppt

Möllenbeck (ots) - Am heutigen 02.06.2023 ist es gegen 04:00 Uhr zu einer Explosion und einem anschließenden Brand eines Nebengelasses in 17237 Möllenbeck OT Quadenschönfeld gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen hat ein 38-jähriger Bewohner in dem auf dem Grundstück befindlichen Nebengelass eine 12V-Starterbatterie an ein Ladegerät angeschlossen, woraufhin es kurze Zeit später zu einer Explosion kam. Schon ...

