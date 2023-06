Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Störung der Totenruhe - Unbekannte Täter öffnen Familiengruft

Demmin (ots)

Im Zeitraum vom 24.05.2023 zum 31.05.2023 ist es zur Störung der Totenruhe auf dem Friedhof in der Jarmener Straße in Demmin gekommen. Bislang unbekannte Täter öffneten eine Familiengruft und die darin befindlichen vier Gräber. Zum Öffnen der Familiengruft mussten die Täter eine ca. 150-200kg schweren Betonplatte anheben und beiseiteschieben. Anschließend haben sie die vier Gräber gewaltsam geöffnet, so dass diese beschädigt wurden. Der so entstandene Schaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt. Ob aus den Särgen etwas entwendet wurde, kann derzeit nicht gesagt werden.

Bei der angegriffenen Familiengruft handelt es sich um eine mindestens 50 Jahre alte Gruft. Derzeit gibt es keine Erkenntnisse für ein mögliches Tatmotiv.

Die Ermittlungen wegen der Sachbeschädigung und der Störung der Totenruhe wurden in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Demmin aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Straftat oder möglichen Tatverdächtigen geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Demmin unter 03998-254 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

