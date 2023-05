POL-NB: Kontrolle zweier landwirtschaftlichen Gespanne - Weiterfahrt untersagt

Untergöhren/Kittendorf (ots) - Am vergangenen Woche gab es mehrere Brände im Landkreis MSE. Bei zwei Bränden war die Brandursache unklar, so dass auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Neubrandenburg ein Brandursachenermittler am heutigen Tag zum Einsatz kommen sollte. In einem Fall brannte ein Carport mit angrenzendem Hühnerstall in Untergöhren (www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/5519435) Der ...

mehr