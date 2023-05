Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Versuchter Raubüberfall in einem Geldinstitut

Neubrandenburg (ots)

Am 30.05.2023 gegen 11:30 Uhr ist es zu einem versuchten Raubüberfall in einem Geldinstitut auf dem Neubrandenburger Datzeberg gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen hat der bislang unbekannte männliche Tatverdächtige die Filiale im Einkaufscenter in der Max-Adrion-Straße betreten und ist zu einem Schalter gegangen. Unter Vorhalt eines Messers hat der Tatverdächtige einen geöffneten Rucksack in Richtung der weiblichen Angestellten gehalten und durch Mimik und Gestik Geld gefordert. Als die Angestellte dies verweigerte, hat er es bei einer zweiten Angestellten am Nebenschalter probiert. Auch hier hat er kein Geld erhalten. Anschließend verließ der Tatverdächtige fluchtartig die Filiale des Geldinstitutes. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist der Tatverdächtige aus dem Center über die Alfred-Haude-Straße den Datzeberg hinunter in Richtung der Ihlenfelder Straße gelaufen.

Zur Personenbeschreibung des Tatverdächtigen kann gesagt werden, dass es sich um einen jungen Mann handelte, der ca. 1,60m groß ist und eine kräftige Statur hat. Er trug eine blaue Hose und eine Jacke mit Kapuze. Das Gesicht hatte der Tatverdächtige mit einer Sonnenbrille und einen weißen Mundschutz bedeckt. Den Mundschutz soll er beim Verlassen der Filiale abgenommen haben. Zum mitgeführten Rucksack gibt es derzeit keine Erkenntnisse.

Nach Bekanntwerden der versuchten Raubstraftat gab es umfangreiche Fahndungsmaßnahmen, die bisher nicht zur Ergreifung der Tatverdächtigen geführt haben. Zeugen, die den Tatverdächtigen gesehen haben oder andere sachdienliche Hinweise zu der Tat oder dem Tatverdächtigen geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Neubrandenburg unter 0395-5582 5224.

Bei Vorliegen neuer und aktueller Informationen wird nachberichtet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell