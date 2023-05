POL-NB: Verkehrsunfall mit einem schwerverletzten E-Bike-Fahrer

Malchow (ots) - Am 27.05.2023 gegen 17:50 Uhr ist es in Malchow zu einem Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Fußgänger gekommen, wobei der Unfallverursacher geflüchtet ist. Ein 33-jähriger deutscher Fußgänger ist zusammen mit einer weiblichen deutschen Fußgängerin in der Langen Straße auf dem Gehweg aus Richtung Drehbrücke in Richtung Erddamm gegangen. ...

