Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht - Fußgänger leichtverletzt

Malchow (ots)

Am 27.05.2023 gegen 17:50 Uhr ist es in Malchow zu einem Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Fußgänger gekommen, wobei der Unfallverursacher geflüchtet ist. Ein 33-jähriger deutscher Fußgänger ist zusammen mit einer weiblichen deutschen Fußgängerin in der Langen Straße auf dem Gehweg aus Richtung Drehbrücke in Richtung Erddamm gegangen. Nach bisherigen Erkenntnissen ist auf Höhe der Lange Straße 26 ein von hinten kommendes Fahrzeug so weit rechts gefahren, dass der 33-Jährige zunächst durch den rechten Kotflügel am Oberschenkel gestreift und dann mit dem rechten Außenspiegel des Fahrzeugs an der like Hüfte getroffen wurde, so dass der Außenspiegel eingeklappt wurde. Der Fahrzeugführer des Fahrzeugs ist ohne anzuhalten mit eingeklappten rechten Außenspiegel in Richtung Kurze Straße weitergefahren.

Der 33-Jährige wurde leichtverletzt, musste aber nicht medizinisch behandelt werden. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um einen blauen VW Passat mit WRN-Kennzeichen gehandelt haben.

Die Ermittlungen wegen des Unerlaubten Entfernens vom Unfallort und Körperverletzung wurden aufgenommen. Dazu werden Zeugen gesucht. Wer der Unfall beobachtet hat oder sachdienliche Hinweise zu dem Unfallverursacher geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Röbel unter 039931-848 224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

