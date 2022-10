POL-HL: HL-Kücknitz / Verkehrskontrollen in Lübeck-Kücknitz

Lübeck (ots) - Am Sonntag (09.10.2022) kam es in Burg auf Fehmarn zu einer gefährlichen Körperverletzung zwischen zwei Männern. Nach zunächst einem verbalen Streit griffen sie sich gegenseitig mit einer abgebrochenen Bierflasche und einem Messer an. Eine Zeugin alarmierte die Polizei, die beide Beteiligten später an unterschiedlichen Orten ausfindig machen konnte. Sie kamen in ein Krankenhaus. Etwa viertel vor drei ...

