Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Menslage: Scheune geriet in Vollbrand - Löscharbeiten dauern an

Menslage (ots)

Am Dienstagmorgen ist es in der "Hahnenmoorstraße" zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei gekommen. Gegen 10 Uhr führte ein 40-Jähriger Rückbauarbeiten an seiner landwirtschaftlich genutzten Scheune durch, als es in dem Gebäude in der Nähe der Straße "Ehrener Damm" plötzlich brannte. Schnell stand gelagertes Stroh sowie Heu in Vollbrand, auch untergebrachte Arbeitsmaschinen wurden durch das Feuer vollständig zerstört. Insgesamt sechs Feuerwehren aus Menslage, Botthof-Borg, Berge, Ankum, Herzlake und Löningen waren mit 88 Kameraden und 20 Fahrzeugen schnell vor Ort und konnten das Feuer unter Kontrolle bringen. Die Löschmaßnahmen dauern an. Es ist kein Personenschaden entstanden. Einer ersten Schätzung zur Folge ist ein Sachschaden von mindestens 200.000 Euro entstanden. Die Polizei beschlagnahmte den Brandort, eine Brandortbegehung ist nach Abschluss der Löschmaßnahmen geplant. Für die Dauer der Maßnahmen ist die "Hahnenmoorstraße" vollständig gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell