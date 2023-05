Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Taschendieb kauft Kleidung mit gestohlener EC-Karte - Verkäuferin schaltet Bank ein

Hamm-Heessen (ots)

Das Portemonnaie eines 85-Jährigen wurde am Donnerstagnachmittag, 25. Mai, auf der Amtsstraße gestohlen - der Dieb kaufte im Anschluss mit der gestohlenen EC-Karte in einem Geschäft ein.

Der 85-Jährige aus Hamm hielt sich zwischen 14.50 Uhr und 15.10 Uhr in einem Discounter an der Amtsstraße auf. Als er an der Kasse seinen Einkauf bezahlen wollte, bemerkte er, dass sein Portemonnaie gestohlen wurde. Doch bevor er selbst seine Bank kontaktieren konnte, rief diese ihn schon an: Mit der EC-Karte des 85-Jährigen wurde nämlich Kleidung in einem Geschäft an der Amtsstraße gekauft.

Der unbekannte Mann hat nach seinem Diebstahl in Begleitung einer Frau direkt eben jenes Bekleidungsgeschäft aufgesucht und dort eingekauft. Zwei Verkäuferinnen kam das Verhalten des Mannes besonders beim Bezahlvorgang mit der EC-Karte merkwürdig vor. Nachdem der Tatverdächtige das Geschäft wieder verließ, kontaktierten sie die Bank, der die besagte EC-Karte angehörte. Das Geldinstitut nahm dann Kontakt zu dem 85-Jährigen auf und fragte, ob er Opfer eines Diebstahls geworden sei.

Nach Angaben der beiden Mitarbeiterinnen des Bekleidungsgeschäftes ist der Mann etwa 1,85 Meter bis 1,90 Meter groß und geschätzt zwischen 40 und 50 Jahre alt. Er hat dunkle, lockige Haare, die am Oberkopf etwas länger sind. Er trug schwarze Kleidung sowie eine große Umhängetasche.

Die unbekannte Frau ist geschätzt etwa 50 Jahre alt und zirka 1,55 Meter groß. Sie hat braune, glatte Haare und war mit einem beigen Oberteil sowie einer dunkelblauen Jacke bekleidet, die am Rückenbereich eine Kellerfalte hat.

Hinweise zu den beiden Personen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder per E-Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (hr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell