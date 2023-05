Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Auto kollidiert mit Laternenmast - ein Verletzter

Hamm-Rhynern (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Werler Straße wurde Freitagnacht, 26. Mai, ein 37-Jähriger leicht verletzt.

Gegen 2.30 Uhr war ein 59 Jahre alter Hammer in einem Citroen in Fahrtrichtung Norden unterwegs. In Höhe der Hausnummer 328 kam er aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Straße ab und kollidierte mit einem Laternenmast.

Sein 37 Jahre alter Beifahrer aus Hamm wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Laterne wurde durch die Kollision beschädigt, der Citroen musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 9000 Euro. (hr)

