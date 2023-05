Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Drei Verletzte nach Auffahrunfall

Hamm-Mitte (ots)

Am Donnerstag, 25. Mai, forderte ein Auffahrunfall auf der Straße Richard-Matthaei-Platz drei verletzte Personen. Gegen 15.20 Uhr fuhr eine 34-jährige Mazda-Fahrerin in Höhe der Einmündung Gustav-Heinemann-Straße auf das vor ihr fahrende Fahrzeug, ebenfalls ein Mazda, eines 32-Jährigen auf. In der Folge kollidierte der Mazda des 32-Jährigen mit dem VW einer 29-Jährigen, welche vor ihm fuhr. Der Mazda-Fahrer sowie die VW-Fahrerin und ihr dreijähriges Kind wurden leicht verletzt. Beide Mazda wurden auf Wunsch der Beteiligten abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf etwa 2.300 Euro geschätzt. (rs)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell