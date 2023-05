Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Citroen beschädigt - Verursacher flüchtig

Hamm-Heessen (ots)

Ein geparkter Citroen wurde am Mittwoch, 24. Mai, zwischen 15.30 Uhr und 15.45 Uhr, auf dem Parkplatz eines Getränkemarktes in der Ahlener Straße beschädigt - der Verursacher flüchtete, vermutlich in einem roten Fahrzeug.

Vor Ort konnte Lackaufrieb sichergestellt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 2000 Euro.

Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug werden telefonisch unter 02381 916-0 oder als Email an hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegengenommen.(ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell