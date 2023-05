Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Versuchtes Raubdelikt am Pferdekamp

Hamm Bockum-Hövel (ots)

Ein 35-jähriger Mann wurde am 24. Mai Opfer eines versuchten Raubdeliktes. Der Mann befand sich gegen 22.40 Uhr fußläufig auf der Straße Pferdekamp in Bockum-Hövel, als er von zwei männlichen Personen angegangen wurde. Diese versuchten, sein Mobiltelefon zu entwenden. Hierbei stach ihm einer der Männer mit dem Finger in das rechte Auge, wodurch der 35-Jährige leicht verletzt wurde. Aufgrund seiner Gegenwehr konnte er sich gegen die Angreifer behaupten und blieb im Besitz seines Mobiltelefons. Die unbekannten Männer flüchteten schließlich ohne Beute in Richtung der Warendorfer Straße.

Der Geschädigte konnte die Täter wie folgt beschreiben: - Männlich - Zwischen 25-30 Jahre alt - Schwarze Kleidung und Mütze - Eine Person führte ein Fahrrad mit sich

Eine Fahndung im Nahbereich blieb ohne Erfolg. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 oder per Mail an hinweise.hamm@polizei.nrw.de zu melden. (rs)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell