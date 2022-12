Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht Zeugen nach Überfall auf minderjährigen Kaarster

Kaarst (ots)

Am Samstag (17.12.), gegen circa 18:40 Uhr, ereignete sich an der Haltestelle Kaarster See an der Neersener Straße in Kaarst ein Straßenraub.

Ein Minderjähriger wurde von einem unbekannten Tatverdächtigen von hinten auf den Boden gedrückt. Ein zweiter Tatverdächtiger entwendete dem 14 Jährigen eine Bauchtasche sowie Handschuhe und schlug dem Kaarster in sein Gesicht.

In der Tasche befanden sich persönliche Gegenstände sowie ein Mobiltelefon.

Die Männer flüchteten in Richtung "Vorster Wald". Der Unbekannte habe eine schmale Statur und sei dunkel gekleidet gewesen.

Das Kriminalkommissariat 23 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, um den unbekannten Tatverdächtigen zu ermitteln. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 bei der Polizei zu melden.

