POL-NE: Zwei Motorräder aus Tiefgarage entwendet

Neuss (ots) - Am Donnerstag (15.12.) kam es in Neuss, zwischen 12:00 Uhr und 12:10 Uhr, zu einem Diebstahl aus einem geparkten Fahrzeug an der Niederstraße. Aus dem Innenraum wurden Wertgegenstände entwendet. Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 bei der Polizei zu melden. Die Polizei rät ausdrücklich: Schließen Sie Ihr Auto immer ...

mehr