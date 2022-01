Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Über Fuß gerollt

Ahaus (ots)

Leichte Verletzungen erlitt eine 61 Jahre alte Fußgängerin am Mittwochabend in Ahaus. Die Ahauserin lief gegen 16.55 Uhr auf dem Gehweg der Wessumer Straße aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung Graeser Straße. Als sie den Holthues Hoff querte, rollte ein Auto über ihren Fuß. Die Fahrerin, eine 34 Jahre alte Ahauserin, wollte vom Holthues Hoff nach links auf die Wessumer Straße abbiegen. Dabei übersah sie die Fußgängerin. Die Leichtverletzte brachte der Rettungsdienst in ein Krankenhaus.

