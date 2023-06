Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Flüchtiger Täter nach Einbruch in ein Restaurant - Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots)

Am Sonntag, zwischen 01 Uhr und 04 Uhr suchte ein bisher unbekannter Täter ein Restaurant in der Haspelgasse auf. Um in das geschlossene Restaurant zu gelangen, schlug der Unbekannte die Holztür ein und verschaffte sich so Zutritt. Im Inneren des Lokals entwendete der Täter einen Bargeldbetrag in unbekannter Höhe, zwei Mobiltelefone, ein iPad sowie mehrere Flaschen Wein. Die Videoaufzeichnungen wurden gesichert und werden derzeit ausgewertet. Die Höhe des gesamten Schadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat sich unter Beteiligung der zentralen Kriminaltechnik dem Fall angenommen. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0621/174-4444 mit den Ermittlerinnen und Ermittlern in Verbindung zu setzen.

