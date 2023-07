Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Motorradkontrollen am Weinberg

Hildesheim (ots)

Bockenem, Weinberg (wun) - Am Sonntag, den 02.07.2023, kontrollierte die Spezialisierte Kontrollgruppe Krad der Polizeidirektion Göttingen gezielt Motorräder. Am frühen Nachmittag klarte am Weinberg in 31167 Bockenem das Wetter auf, sodass vermehrt Motorradfahrende die kurvenreiche Strecke passierten. Innerhalb von fünf Stunden wurden durch die Beamten insgesamt 35 Fahrzeugführende auf ihren Maschinen angehalten. Bei den Kontrollen lag ein besonderes Augenmerk auf technischen Veränderungen der Fahrzeuge und erhöhten Geräuschemissionen der Abgasanlagen.

Am vergangenen Wochenende wurde zuletzt bei dem Motorrad-Aktionstag "Kaffee statt Knöllchen" der Fokus auf Prävention gesetzt; hier wurden bei geringfügigen Ordnungswidrigkeiten mündliche Verwarnungen ausgesprochen. Am heutigen Tage sollte hingegen der repressive Kontrollcharakter in den Vordergrund gerückt werden. Die Kontrolle eines Motorradfahrers aus Bockenem zeigte, dass Ahndungen mittels Geldbuße weiterhin notwendig sind, da vereinzelte Personen für einen präventiven Ansatz nicht zugänglich erscheinen. Trotz eines deutlichen verkehrserzieherischen Gesprächs und der mündlichen Verwarnung wegen des fehlenden sogenannten "dB-Eaters" in seinem Auspuff, fuhr er eine Woche später erneut ohne das notwendige Bauteil in die Kontrolle der Polizei. Bei einem vorsätzlichen, also wissentlichen, Begehen einer Ordnungswidrigkeit kann das Regelbußgeld durch die Verfolgungsbehörde verdoppelt werden.

In zwei Fällen wurde den Fahrzeugführern die Weiterfahrt untersagt, da unvorschriftsmäßige Zustände ihrer Motorräder zu einem Erlöschen der Betriebserlaubnis und einer Gefährdung des Straßenverkehrs geführt haben. Ein weiterer Motorradfahrer muss mit einem Bußgeldverfahren wegen eines missachteten Haltesignals des Polizeibeamten rechnen.

Neben den repressiven Maßnahmen wurden aber auch gute und zielführende präventive Gespräche geführt, um auf die Situation der Netter Bevölkerung und auf die notwendige Rücksichtnahme im Straßenverkehr aufmerksam zu machen.

