Feuerwehr Schwelm

FW-EN: Hohes Einsatzaufkommen an Silvester

Schwelm (ots)

Am letzten Tag des Jahres und zum Jahreswechsel musste eine Vielzahl von Einsätzen abgearbeitet werden.

Um 10:15 Uhr wurde die hauptamtliche Wachbesatzung mit 4 Einsatzkräften, dem Rüstwagen und der Drehleiter zur Märkischen Str. im Bereich Einmündung Wilhelmstr. alarmiert. Dort war im Bereich der Bundesbahn ein etwa 10 m hoher Baum auf die Oberleitung gestürzt. Ein Notfallmanager der Bahn AG war bereits vor Ort und die Oberleitung war freigeschaltet und geerdet. Ein Zug stand zwischen der Hagener Str. und der Prinzenstr. Der Baum wurde mit Hilfe einer Kettensäge aus der Oberleitung entfernt und beiseite geräumt. Im Anschluss wurde die Einsatzstelle an den Notfallmanager übergeben und der Zugbetrieb konnte wieder aufgenommen werden.

Um 10:49 Uhr wurden die Einsatzkräfte noch von der Märkischen Str. aus zur Christuskirche alarmiert. Dort hatten sich eine Plane an einem Gerüst gelöst. Beim Eintreffen war aber bereits eine Gerüstbaufirma mit Sicherungsarbeiten beschäftigt, so dass die Feuerwehr hier nicht tätig werden musste.

Ab 19:00 Uhr wurde die hauptamtliche Wachbesatzung durch ehrenamtliche Einsatzkräfte verstärkt, um das erwartete erhöhte Einsatzaufkommen in der Silvesternacht schnell abarbeiten zu können.

Um 22:50 Uhr erfolgte die erste Alarmierung zur Kaiserstr. Ecke Bahnhofstr., hier war eine Ampel durch den Sturm verdreht und drohte umzustürzen. Die Anlage wurde gesichert und im Anschluss an eine Fachfirma übergeben. Die Feuerwehr war mit 3 Fahrzeugen und 10 Einsatzkräften vor Ort. Auf dem Rückweg wurden die Einsatzkräfte zur Talstr./Berliner Str. alarmiert. Hier brannte eine Hecke und Gestrüpp, das mit Hilfe eines S-Rohres abgelöscht wurde. Auch hier waren 10 Einsatzkräfte mit 3 Fahrzeugen vor Ort. Einsatzende war gegen 23:35 Uhr.

Um 00:11 Uhr erfolgte die nächste Alarmierung in die Blücherstr. Hier sollte ein Baum unmittelbar an einem Gebäude brennen. Aufgrund des Lagebildes wurde von der Leitstelle zusätzlich der Löschzug Stadt alarmiert. Vor Ort konnte schnell Entwarnung gegeben werden, der etwa 2 m hohe Baum war bereits gelöscht worden. Von nun an mussten jeweils Einsätze parallel bearbeitet werden, es brannten Papiercontainer, Unrat bzw. Böllerreste, Mülleimer oder Gestrüpp in der Graslake, der Schützenstr., der Hauptstr., der Markgrafenstr, Am Alten Schacht sowie in der Grothestr. Alle Feuer konnten schnell gelöscht werden, ohne dass größerer Schaden entstand. Insgesamt waren etwa. 20 Einsatzkräfte mit bis zu 5 Fahrzeugen im Stadtgebiet im Einsatz. Gegen 01:45 Uhr waren alle Einsätze abgearbeitet und der Rest der Nacht blieb ruhig. Einsatzleiter Markus Kosch war froh, dass es zu keinen größeren Einsätzen oder Unfällen mit schweren Verletzungen gekommen war, dass alle Einsatzkräfte gesund zur Wache zurückkehrten und bedankte sich bei allen Einsatzkräften für deren Leistung zum Jahreswechsel. Die Feuerwehr schloss das Jahr 2022 mit mehr als 780 Einsätzen ab.

