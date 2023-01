Adenau, Am alten Wehr (ots) - Am heutigen Mittwochmorgen, den 04.01.2023 ereignete sich zwischen 09:30 Uhr und 10:00 Uhr ein Verkehrsunfall in der Straße Am alten Wehr, auf dem Parkplatz vor einer Metzgerei. Bei dem Verkehrsunfall wurde ein geparkter PKW am Kofferraum durch ein größeres unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Das unbekannte Fahrzeug rangierte vermutlich rückwärts und stieß dabei gegen den geparkten PKW ...

