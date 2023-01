Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Streitigkeiten enden mit Anzeige und Blutprobenentnahme

Neubrandenburg (ots)

Am Abend des 16.01.2023 wurde die Polizei zu einem Einsatz in die Ihlenfelder Vorstadt in Neubrandenburg gerufen. Ein 44- jähriger Mann wollte mit seiner ehemaligen Lebensabschnittsgefährtin ein klärendes Gespräch führen. Dazu fuhr er mit seinem PKW zur Wohnanschrift der Frau. Vor Ort kam es zu verbalen Streitigkeiten und nachdem der Notruf gewählt wurde, flüchtete der 44- jährige fußläufig vom Ereignisort. Durch zielgerichtete Fahndungsmaßnahmen konnte der Mann im Nahbereich gestellt werden. Während der andauernden polizeilichen Maßnahmen wurden die Beamten auf den Atemalkoholgeruch des Mannes aufmerksam und fanden darüber hinaus Betäubungsmittel bei ihm. Es erfolgte eine Blutprobenentnahme im Klinikum Neubrandenburg. Es wurde eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz gefertigt. Die Kriminalpolizei übernimmt die weitere Ermittlungsarbeit.

