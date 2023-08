Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

32-Jährige stürzt mit E-Scooter

Künzell. Eine 32-jährige E-Scooter-Fahrerin aus Fulda wurde bei einem Unfall am Mittwoch (09.08.) leicht verletzt. Sie befuhr gegen 15.25 Uhr die Turmstraße in Richtung "Am Rosenrain" und benutzte hierzu den linken Fußgängerweg. Dort stieß sie derzeitigen Erkenntnissen nach gegen eine Mauer und kam zu Fall. Die 32-Jährige wurde leicht verletzt in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es entstand geringer Sachschaden.

Straßenschilder beschädigt

Fulda. Sachschaden in Höhe von circa 7.300 Euro entstand bei einem Unfall am Mittwoch (09.08.). Ein 53-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr gegen 20.15 Uhr die Johannes-Nehring-Straße in Richtung der Kreuzung Sickelser Straße. Kurz vor der Einmündung zur Robert-Kronfeld-Straße geriet er aus unklarer Ursache auf die dortige Verkehrsinsel und beschädigte Straßenschilder. Durch den Zusammenstoß mit den Verkehrsschildern wurde die Ölwanne des Mercedes beschädigt und Öl freigesetzt, welches von der Feuerwehr Fulda beseitigt wurde.

Philippsthal. Am Dienstag (08.08.), gegen 16:30 Uhr, befuhr eine 56-jährige Pkw-Fahrerin aus Hauneck die B62/Friedewalder Straße in Heimboldshausen in Richtung Friedewald. Nach einer leichten Rechtskurve kam sie aus noch ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Glücklicherweise blieb die Frau nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 4.300 Euro.

