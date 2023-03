Polizei Bielefeld

POL-BI: Betrunkener Autofahrer stößt beim Wenden mit Pedelec-Fahrer zusammen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Ein Zeuge bemerkte am Mittwoch, 15.03.2023, einen Fahrer, der am Steuer seines Wagens aus einer Bierflasche trank und mit einer riskanten Fahrweise fuhr. Als Polizisten den Wagen fanden, war der Fahrer zwischenzeitlich mit einem Pedelec kollidiert.

Gegen 07:55 Uhr am Mittwochmorgen fuhr ein 40-jähriger Bielefelder mit seinem Pkw auf der Detmolder Straße stadteinwärts. Kurz vor einer Ampel setzte ein Audifahrer zum Überholen an, fuhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit an mehreren Autos vorbei und wechselte dafür mehrmals die Fahrstreifen. An der nächsten Ampel stellte der Bielefelder den Audifahrer, einen 19-jährigen Herforder, durch die geöffnete Scheibe zur Rede. Dieser beleidigte den 40-Jährigen und setzte seine rasante Fahrt fort.

Alarmierte Polizisten fanden den Audi kurze Zeit später am Rand der Dornberger Straße und ein beschädigtes Pedelec lag auf der Straße davor. Der Fahrradfahrer, ein 27-jähriger Bielefelder, hatte leichte Verletzungen und der Audifahrer räumte ein, den entgegenkommenden Radfahrer beim Wenden übersehen zu haben. In dem Gespräch bemerkten die Polizisten einen deutlichen Alkoholgeruch bei dem 19-Jährigen. Ein Atemalkoholtest bestätigte ihren Verdacht. Außerdem hatten sie die Vermutung, dass er auch Betäubungsmittel konsumiert hatte. Folglich ordneten sie eine Blutprobe an. Während des gesamten Gesprächs war der Herforder aggressiv und aufbrausend.

Der Beifahrer des 19-Jährigen hatte beim Eintreffen der Polizei versucht zu Fuß zu fließen. Auch der Audifahrer selbst machte den Anschein, als wollte er sich vom Unfallort entfernen. Darüber hinaus war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Die Beamten leiteten ein Strafverfahren gegen den Herforder ein, der sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Unfallflucht, Fahren ohne Fahrerlaubnis und der fahrlässigen Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall verantworten.

