Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher stehlen Firmenwagen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - In der Nacht zu Donnerstag, 16.03.2023, haben Einbrecher neben einer geringen Geldsumme auch einen weißen Citroen Jumper eines Blumengeschäfts gestohlen.

Nach den bisherigen Ermittlungen erschienen die Einbrecher zwischen Mittwoch, 19:00 Uhr, und Donnerstag, 06:30 Uhr, auf dem Grundstück des Blumengeschäfts an der Straße Wickenkamp. An einer Tür verschafften sie sich mittels Gewalt Zutritt in das Geschäft und begaben sich auf die Suche nach Beute. Dabei fanden sie eine geringe Summe Bargeld und die Schlüssel zu einem Firmenwagen. Mit dem Geld und dem Citroen Jumper verließen der oder die Täter den Tatort in unbekannte Richtung. Der Kleintransporter trug Bielefelder Kennzeichen aber keine Beschriftung.

Die Polizei bittet um Hinweise zu diesem Einbruch und Pkw-Diebstahl.

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 16 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell