POL-OH: Vollsperrung nach Verkehrsunfall

Neuhof (ots) - In der Nacht von Freitag (11.08.) auf Samstag (12.08.), gegen 23.45 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Nachbar in Neuhof-Hattenhof in der Neuhöfer Straße aufsteigenden Rauch an der Rückseite des Gebäudes im Bereich des dortigen Carports. Umgehend alarmierte dieser die Feuerwehr, begab sich zum Brandobjekt und weckte die im 1. und im 2. Obergeschoss wohnenden Bewohner des Hauses, die daraufhin ihre Wohnungen ...

