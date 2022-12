Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Haus in Eschebergstraße von Einbrecher heimgesucht: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Harleshausen:

Am 1. Weihnachtstag kam es gegen 18:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Haus in der Eschebergstraße in Kassel, nahe der Wolfhager Straße. Die Tatzeit des Einbruchs lässt sich so genau bestimmen, weil eine Bewohnerin zu dieser Zeit nach Hause kam und den Täter überraschte. Allerdings konnte sie den Einbrecher durch eine Milchglasscheibe der Flurtür nur schemenhaft erkennen, bevor er über die Terrassentür die Flucht nach draußen ergriff. Diese hatte der Unbekannte zuvor aufgehebelt, war so in das Haus eingestiegen und hatte im Schlafzimmer mehrere Schmuckstücke an sich genommen. Nachdem er durch Geräusche auf die heimkehrende Bewohnerin aufmerksam geworden war, flüchtete er in Richtung der Grünanlage am Kubergraben, wo sich seine Spur verliert. Da der Einbrecher dabei einen 1,80 Meter hohen Zaun überwunden hat, ist davon auszugehen, dass es sich um einen relativ sportlichen Täter handelte.

Die Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nach Zeugen, die am Sonntagabend im Bereich des Tatorts verdächtige Personen beobachtet haben und Hinweise auf den Täter geben können. Hinweise werden bei der Kasseler Polizei unter Tel. 0561-9100 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell