POL-OH: Pressemeldung der Polizeistation Rotenburg a.d.Fulda

Verkehrsunfallflucht

Wildeck - Hönebach

Am Sonntag, den 13.08.20, parkte der 56jährige aus der Gemeinde Wildeck stammende Geschädigte gg. 14:45 Uhr seinen PKW, grauer VW Touran, auf dem Parkplatz zugehörig zum Sportplatz in Hönebach. Als er um 20:10 Uhr zu seinem PKW zurückkehrte stellte er Beschädigungen entlang der Fahrertür fest. Diese wurden vermutlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug verursacht. Das Fahrzeug entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Am geparkten PKW entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Sachdienliche Hinweise bei der Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda sind erbeten unter 06623 / 937 - 0.

