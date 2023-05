Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Herbern, Münsterstraße/ Über Kreisverkehr gefahren

Coesfeld (ots)

Mit seinem Fahrzeug ist ein unbekannter Fahrer über den Kreisverkehr an der Münsterstraße in Herbern gefahren. Dadurch entstanden Schäden am Erdreich, an den frisch gepflanzten Blumen, an einer Schotterzierfläche sowie an einem Findling. Aufgefallen ist das am Mittwoch (24.05.23) gegen 13 Uhr. Aufgrund einer Reifenspur ist nicht auszuschließen, dass ein Lkw über den Kreisverkehr fuhr. Der Fahrer kümmerte sich jedoch nicht um seine Anschlusspflichten. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell