POL-COE: Havixbeck, Schulstraße/ Luftfilter von Dach geworfen

Coesfeld (ots) - Am 23.05.2023, gegen 04.40 Uhr, hörte eine aufmerksame Dülmenerin laute Geräusche an einer Tankstelle. Anschließend beobachtete sie, wie ein zu Fuß laufender Jugendlicher in Begleitung eines Fahrradfahrers (Damenrad) mit einer roten Gasflasche in der Hand das Tankstellengelände verließ. An der Tankstelle befindet sich ein Käfig mit Gasflaschen. ...

