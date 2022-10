Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Vekerhrsunfall mit einer verletzten Person

Unterbreizbacj (ots)

Auf der Bundesstraße 84 zwischen Buttlar und Sünna ereignete sich am 10.10.2022, 05.15 Uhr ein Verkehrsunfall bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Der Fahrer eines PKW Peugeot befuhr die Bundesstraße in Richtung Sünna. In einer Senkung geriet er mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem entgegen kommenden Mercedes Sprinter. Der Peugeot drehte sich noch mehrere Male, bevor er zum Stillstand kam. Der Mercedes konnte nach dem Aufprall nicht mehr gesteuert werden und fuhr in eine Leitplanke. Der 20-jährige Peugeot-Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht und wurde durch Rettungskräfte in ein Klinikum gebracht. Beide Fahrzuge mussten nach dem Unfall abgeschleppt werden.

