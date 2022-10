LPI-SHL: Ohne Fahrerlaubnis unter Drogen auf dem Moped unterwegs

Zella-Mehlis (ots) - Am 10.10.2022 versuchten unbekannte Täter zwischen 19.15 Uhr und 19.30 Uhr in ein Wohnhaus in der Straße Blechhammer in Zella-Mehlis gewaltsam einzudringen. An der Hauseingangstür entstand Sachschaden in geringer Höhe. Bereits am vergangenen Wochenende wurde ebenfalls efolglos versucht in das Gebäude einzudringen. Hinweise zur Tat nimmt der Inspektionsdienst Suhl unter 03681-369224 entgegen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

