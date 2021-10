Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Wesel - Verkehrsunfall mit 2 schwerverletzten und 2 leichtverletzten Personen

Wesel (ots)

Am 23.10.2021 um 17:20 Uhr befuhr ein 48-jähriger Mann aus Hamminkeln mit seinem LKW-Sprinter die Brüner Landstraße (B70) aus Richtung Wesel kommend in Fahrtrichtung Brünen. In diesem Fahrzeug befand sich ausschließlich der Fahrer. Die weitere beteiligte 29-jährige PKW-Führerin befuhr die B70 in gleicher Richtung, direkt vor dem Sprinter. Im diesem PKW befanden sich 3 Personen. Ein dritter, mit 2 Personen besetzter PKW, befuhr die B 70 aus Richtung Brünen in in Fahrtrichtung Wesel und fuhr den Unfallbeteiligten entgegen. An der Unfalleinmündung B70/ An der Lackfabrik, wollte die 29-jährige unfallbeteiligte Duisburgerin mit ihrem PKW nach links abbiegen und bremste ihren PKW ab, um den aus Brünen entgegenkommenden Unfallbeteiligten die Vorfahrt (Durchfahrt) zu gewähren. Der Fahrer des Sprinters bemerkte dies vermutlich zu spät und fuhr ungebremst auf den PKW der Duisburgerin auf. Die abgerissenen Trümmerteile trafen den aus der Gegenrichtung kommenden PKW und beschädigten diesen leicht. Der 48-jährige Fahrer des Sprinters wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus in Wesel transportiert, die 29-jährige Fahrerin aus Duisburg wurde ebenfalls verletzt einem weiteren Krankenhaus in Wesel zugeführt. Die 24- und 25-jährigen Beifahrerinnen wurden ebenfalls verletzt, die 25-jährige Beifahrerin dabei so schwer, dass diese aufgrund des Verletzungsbildes mit einem Rettungshubschrauber in Krankenhaus nach Duisburg geflogen werden musste. An allen drei Fahrzeugen entstand zum Teil erheblicher Sachschaden, insgesamt ca. 20000 Euro.

