Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall mit Fahrerflucht

Vacha (ots)

Am 10.10.2022, 14.15 Uhr ereignete sich auf der Straße "Badelacher Weg" in Vacha ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leichtverletzt wurde und der Verursacher sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Die Fahrerin eines Daimler-Benz musste an der Lichtsignalanlage bei Rot anhalten. Der Fahrer des nachfolgenden PKW Skoda bemerkte dies nicht und fuhr nahezu ungebremst auf den stehenden Daimler auf. Die Fahrerin des Daimler stieg aus und ging zum PKW Skoda und sprach den Fahrer an. Dieser fuhr jedoch einfach weiter in Richtung Phillippsthal. Die Fahrerin des Daimler wurde bei dem Unfall leicht verletzt und begab sich eigenständig in ärztliche Behandlung. Aufgrund von Zeugenaussagen konnte der Fahrer des Skoda später ermittelt werden.

