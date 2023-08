Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

FD

Fahrzeugbrand bei Löschenrod

Eichenzell. Am Freitag (11.08.), gegen 21.30 Uhr, ereignete sich auf der B 27 in der Abfahrt Löschenrod ein Fahrzeugbrand. Derzeitigen Erkenntnissen nach wurde die 52-jährige Fahrerin eines Porsche 718 Boxster von Zeugen darauf aufmerksam gemacht, dass Rauch aus dem Motorraum im Heckbereich aufstieg. Die Fahrerin konnte kurz vor der Einmündung zur Kreisstraße zwischen Eichenzell und Kerzell aus dem Pkw aussteigen, bevor das Fahrzeug in Brand geriet. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Löschenrod und Eichenzell waren schnell vor Ort und löschten die Flammen. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit nicht beziffert werden.

Polizeiautobahnstation Petersberg

HEF

Elfjähriger bei Unfall schwer verletzt

Rotenburg. Am Samstag (12.08.), gegen 18.20 Uhr, befuhr ein elfjähriger Junge aus Lispenhausen mit seinem Fahrrad die Mörikestraße aus Richtung Sängerweg kommend. Derzeitigen Erkenntnissen nach übersah eine 43-jährige Frau aus Lispenhausen das Kind, als sie mit ihrem Pkw rückwärts fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, wobei der Elfjährige schwer verletzt und zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus verbracht wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 700 Euro.

Polizeistation Rotenburg an der Fulda

12.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Niederaula. Am Montag (07.08.), gegen 9.50 Uhr, befuhren eine 31-jährige Pkw-Fahrerin aus Niederaula und eine 63-jährige Pkw-Fahrerin aus Niederaula in dieser Reihenfolge die L3432 aus Mengshausen in Richtung Kerspenhausen. Die 31-Jährige wollte derzeitigen Erkenntnissen nach links in einen Feldweg einbiegen, wobei es zum Zusammenstoß mit dem Pkw der 63-Jährigen kam. Es entstand Sachschaden von rund 12.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.

Zusammenstoß zweier Fahrzeuge

Bad Hersfeld. Am Freitag (11.08.), gegen 14.20 Uhr wollte ein 71-jähriger Pkw-Fahrer aus Marburg mit seinem Fahrzeug von einem Parkplatz im Seilerweg auf die Straße fahren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 36-jährigen Pkw-Fahrer aus Hauneck, der den Seilerweg aus Richtung Klinikum befuhr. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

