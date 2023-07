Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Alkoholisiert gegen Verteilerkasten gefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Samstagabend (29.7.2023, 19.45 Uhr) verursachte ein Autofahrer einen Verkehrsunfall auf der Lippstädter Straße in Wadersloh. Der 25-Jährige wurde dabei beobachtet, wie er von der Unfallstelle flüchtete. Alarmierte Rettungskräfte stellten den Flüchtigen auf der Anfahrt fest und folgten dem Wadersloher bis zu einer Wohnung. Als Polizisten ebenfalls dort eintrafen, kam er freiwillig heraus und gab den Unfall zu. Da der 25-Jährige alkoholisiert war, ließen ihm die Einsatzkräfte Blutproben entnehmen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden an einem Glasfaser-Verteilerkasten sowie an dem Auto in Höhe von 13.000 Euro.

