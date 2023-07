Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Fahrradfahrer mit deutlichen Ausfallerscheinungen unterwegs

Warendorf (ots)

Am Samstag, 29.7.2023, 3.25 war ein Fahrradfahrer auf der Straße In der Geist in Oelde mit deutlichen Ausfallerscheinungen unterwegs. Der 27-Jährige ging mit zwei Begleitern an einer polizeilichen Kontrolle vorbei und störte diese. Das Trio kam der polizeilichen Aufforderung weiterzugehen nach. Wenig später stieg der 27-Jährige auf sein Fahrrad und fuhr in Richtung Autobahn. Polizisten folgten dem Mann, der Schwierigkeiten hatte, sein Gleichgeweicht zu halten und drohte vom Fahrrad zu fallen. Die Einsatzkräfte hielten den Oelder an und nahmen ihn mit in ein Krankenhaus. Dort ließen sie dem uneinsichtigen 27-Jährigen eine Blutprobe entnehmen. Des Weiteren leiteten die Beamten ein Ermittlungsverfahren gegen den Oelder ein.

